Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor

16.01.2023 10:49
Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,7890 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,7890 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 18,7610 ve en yüksek 18,8151 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7849'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,7890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,3620'den, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde, 22,9380'den satılıyor.

Bugün 101,77 ile 3 Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda 102,2 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de 1,0830'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını belirterek, bunun da doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade etti.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 94 oldu.

Bugün başlayacak olan Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün direnç, 101,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2023 13:27:14. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement