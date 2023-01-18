Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 artışla 457,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 15.194 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 7.859 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.086 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla 8.947 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 primle 26.065 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 azalışla günü 1,0790 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,0830'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin korunduğuna işaret eden analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin devamı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin de takip edileceğini ifade ederek, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini vurguladı

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de TÜFE Aralık 2022'de yıllık yüzde 10,5 ile beklentiler doğrultusunda arttı.