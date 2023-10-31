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Dolar/TL 28,29 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 28,29 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 31.10.2023 11:30

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,28 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 30,05'ten, sterlin ise 34,38'den alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 28,25'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,2870'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 30,05'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 34,38'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 106,3 seviyesinde bulunuyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini belirten analistler, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi. Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirirken, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 47,8 AZALDI

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan 5 milyar 12 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 28,29 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 28,29 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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