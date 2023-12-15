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Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,05 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,86'dan, sterlin ise 37,06'dan alıcı buluyor.

Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
15.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:42
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Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,98'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 29,05'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,86'dan, sterlin/TL ise 37,06'dan satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MOODY'S RAPORUNDA

Analistler, önemli merkez bankalarının yılın son para politikası kararlarından alınan "güvercin" sinyallerin küresel dolar talebini baskıladığını belirterek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

FED FAİZ İNDİRİMLERİNE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü anımsattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİNİ 300 BAZ PUANIN ALTINDA

Öte yandan, yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 102 ve 103 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Kaynak: AA
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