Dolar/TL 34,15'te İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne bir önceki kapanışa paralel başlamasının ardından 34,1580 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü açılışın hemen altında 34,1330'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,1580'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 38,0380'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 45,6280'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 101 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik sinyaller yakından takip ediliyor.

Özellikle ABD'de işgücü piyasasından alınacak sinyaller yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, dün açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sınırlı da olsa sürdüğünü gösterdi.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.