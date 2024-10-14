Dolar/TL 34,2790'dan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 34,2790'dan İşlem Görüyor

Dolar/TL haftaya yatay başlayarak 34,2790 seviyesinden işlem görmekte, piyasalarda temkinli bir duruş hakim.

14.10.2024 10:16
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Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 34,2790 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 34,2830'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa paralel 34,2790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 37,4950'den, sterlin/TL yatay seyirle 44,7970'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 103 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

ABD'de, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda değişim göstermeyerek öngörülerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak tahminlere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, Fed'in sıkı para politikası duruşunu yumuşatmasının öngörülenden daha uzun bir zamana yayılabileceği endişesine karşın ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin risk algısını törpülediğini bildirdi.

Günün geri kalanında, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin destek, 103,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Hakim, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 34,2790'dan İşlem Görüyor - Son Dakika

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