Güne yatay seyirle başlayan dolar 27,05'ten işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 27,05'ten işlem görüyor

Son Güncelleme: 15.08.2023 10:45

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 27,0590 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 29,5640'dan, sterlin/TL de yüzde 0,15 değer kazancıyla 34,3670'ten satılıyor.

Dün, 27,2278'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 27,0406'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 27,0590'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 29,5640'dan, sterlin/TL de yüzde 0,15 değer kazancıyla 34,3670'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,11 düşüşle 103,04 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,18 artışla 1,0916'dan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Küresel piyasalarda devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken bu durum piyasalarda belirsizlik ortamının devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew beklenti endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirle başlayan dolar 27,05'ten işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yatay seyirle başlayan dolar 27,05'ten işlem görüyor - Son Dakika
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