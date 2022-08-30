Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Almanya 'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün yatay seyirle 1'in altındaki hareketine devam ederek 0,9995'ten işlem görüyor.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.