Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı - Son Dakika
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Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı

30.08.2022 10:18
Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı

Geçtiğimiz gün piyasalardaki kapanışını 18,18 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,19 seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dünya genelinde önemli merkez bankalarının da faiz artış hızlarını yükseltebileceği tahminlerinin döviz piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,18'den tamamladı. Yurt içi piyasalarda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşemezken, dolar/TL uluslararası piyasalarda 18,19'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,17'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 21,31'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün yatay seyirle 1'in altındaki hareketine devam ederek 0,9995'ten işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentilerin güçlenmesiyle birlikte dünya genelinde önemli merkez bankalarının da faiz artış hızlarını yükseltebileceği tahminlerinin döviz piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı - Son Dakika
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