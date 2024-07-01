Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,6630 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,7180'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 32,6630'dan, avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35,1410'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,3770'ten işlem görüyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 105,5 seviyesinde seyrediyor.

01.07.2024 10:53
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Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,6630 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,7180'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 32,6630'dan, avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35,1410'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,3770'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 105,5 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi risk iştahını desteklerken, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, dünya genelinde enflasyon endişesinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesinin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in bu sene iki kere faiz indireceği fiyatlansa da, hem Fed yetkililerinin temkinli mesajları, hem de ABD'nin makroekonomik verilerinden alınan sinyaller bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerinin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasının sıkılığına ilişkin son durumu ortaya koyması beklenirken, ülkede istihdamın güçlü kalması Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı bir etken olarak kabul ediliyor. Fed, işsizliğin tarihi düşük seviyelerden sınırlı da olsa yükselmesini ve sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu destekleyici konumunun güç kaybetmesini istiyor.

Söz konusu sebeplerle bu hafta tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek,106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Sterlin, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika

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