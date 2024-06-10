Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum

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Cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,3 artışla 32,3532'den tamamlayan Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 32,3640 seviyesinden işlem görüyor.

10.06.2024 09:55  Güncelleme: 11:04
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Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,3640'dan seyrederken, avro/TL yüzde 0,5 düşüşle 34,8460'tan ve sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,1550'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 yükselişle 105,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

FED'İN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

ABD'de işsizlik oranının yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceğine yönelik tahminler güçlenirken, çarşamba günü bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak sinayallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali cuma günü yüzde 83'ten yüzde 51'e gerilerken, kasım ayı için yüzde 81'den 77'ye indi.

FRANSA'NIN SEÇİM KARARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Avro/dolar paritesi haftaya yüzde 0,5 düşüşle 1,0750 seviyesinden başlarken, analistler, Fransa başta olmak üzere alınan seçim kararlarının bölgede risk iştahını törpülediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Sterlin, Japonya, Fransa, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum - Son Dakika

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