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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seçim Kıskacında

Dolar/TL, 34,2640 seviyesinden işlem görüyor; ABD'daki seçim belirsizlikleri etkili oluyor.

31.10.2024 11:17
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,2640 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 34,18-34,30 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2730'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 34,2640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,2750'den, sterlin/TL yatay seyirle 44,4480'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Geri sayımın sürdüğü ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları, küresel piyasalara olan etkisi sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde, yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken, Demokratların Başkan adayı Kamala Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra yarın açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan, dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü.

Bu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,7 artarak 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyüme hızını koruduğunu gösterdiğini belirtti. Beklentilerin altında gerçekleşse de ABD ekonomisinin tüketici harcamalarının desteğiyle söz konusu dönemde sağlam bir büyüme kaydettiğini aktaran analistler, verilerin ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentilerini de güçlendirdiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonla mücadelenin öngörülünden daha uzun sürebileceğine ilişkin endişeler tahvil piyasalarında satış baskısının devam etmesine sebep olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,29 seviyesinde bulunuyor.

Günün geri kalanında, yurt içinde aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seçim Kıskacında - Son Dakika

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