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Dolar 28,14'ten işlem görüyor - Son Dakika

Dolar 28,14'ten işlem görüyor

Son Güncelleme: 26.10.2023 10:46

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 28,14 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,74'ten, sterlin ise 34,07'den alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,13'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 28,14'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,74'ten, sterlin/TL 34,07'den satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunuyor.

DOLARA OLAN TALEP ARTTI

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasının beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine yönelik endişelerin artmasıyla dolara olan talebin sıcaklığını koruduğunu söyledi. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin atılan sıkı para politikası adımlarına karşın dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olduğunu dile getirdi.

EKONOMİSTLER 500 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,96'ya çıktı.

Öte yandan, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 35,00'e çekeceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 28,14'ten işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 28,14'ten işlem görüyor - Son Dakika
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