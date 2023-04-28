Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

28.04.2023 11:02

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 194560 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüdüğünü ifade ederek buna karşın aynı dönemde çekirdek tüketim harcamalarının beklentileri aşmasının belirsizliği artırmasıyla güvenli liman varlıklara olan talebin de güç kazandığını söyledi.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,4560 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 19,4366'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,4050'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 24,2850'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1000'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüdüğünü ifade ederek, buna karşın aynı dönemde çekirdek tüketim harcamalarının beklentileri aşmasının belirsizliği artırmasıyla güvenli liman varlıklara olan talebin de güç kazandığını söyledi.

Ülkede ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riskinin hala diri kaldığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, bankanın haziranda ise politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolarda son durum: 19,43 TL seviyesinden satılıyor Dolarda son durum: 19,43 TL seviyesinden satılıyor Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Son Dakika! Sudan'a giden Türk tahliye uçağına ateş açıldı
10:37 Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kent'i kadrosuna katmak için hamle yaptı
10:32 Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
10:32 1 kuruş bonservis ödemeden bomba transfer! Fenerbahçe'den Kent sürprizi
10:22 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki gösterdi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:16 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a "Atatürk Havalimanı" tepkisi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:12 Bolu ve Düzce'de nisan ayının sonunda yüksek kesimler beyaza büründü
10:05 Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar sürprizi! Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
10:02 Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme!
09:56 Trump, Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anları taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 11:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement