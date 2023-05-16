Dolar 19,71 lira seviyesinde - Son Dakika
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Dolar 19,71 lira seviyesinde

16.05.2023 11:46

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,7090 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 19,6701'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 19,7090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 21,4660'tan, sterlin/TL yatay seyirle 24,6600'dan satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0890'dan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle varlık fiyatlarının temkinli bir seyir izlediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini, faiz oranını gelecek yılın başlarına kadar düşürmesinin pek mümkün olmadığına inanıldığını belirtti.

BOSTİC: YIL SONUNA KADAR ENFLASYON YÜZDE 3'LERDE OLABİLİR

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyon konusunda iyi bir ilerleme kaydettiklerini, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 3'lerde olacağını tahmin ettiğini bildirdi. Bostic, haziranda faiz artışlarını duraklatma eğiliminde olduğunu belirterek, Fed'in şu anda enflasyonu düşürmenin en zor aşamasında olduğunu kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise enflasyonun devam etmesi halinde daha yüksek faiz oranları için bir engel görmediğini dile getirdi.

FED'İN 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bugün Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 19,71 lira seviyesinde - Son Dakika


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