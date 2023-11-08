 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor

Son Güncelleme: 08.11.2023 11:42

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,52 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 30,47'den, sterlin ise 35,00'dan alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,4946'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,52'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 30,47'den, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 35,00'dan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 105,7 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamaları öncesinde Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını söyledi. Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 puan seviyelerinin destek, 106 ve 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Jerome Powell, Sterlin, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Blinken ziyareti sonrası Akşener'den iktidara uyarı: Sakın ola daha önce yediğiniz kazığı bir kez daha yemeyin
11:29 Szalai, Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman: Beni geri alın
11:19 Avustralya'da internet kesintisi! Sağlık, ulaşım ve ödeme sistemlerinde aksama yaşanıyor
11:09 Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor
10:42 Fenomen Şulemsi ve eşinin estetiksiz halleri ağızları açık bıraktı
10:39 Petrol fiyatları son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü! Akaryakıta indirim bekleniyor
10:35 Mesut Özil'in babasından bomba itiraf: Almanya Milli Takımı için onu ikna ettim
10:33 İsrail askerinin Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması
10:15 Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek
10:14 Yargı'dan olaylı şekilde ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, yeni dizisinde Demet Evgar'la başrol oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 11:53:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement