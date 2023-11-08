Yükselişini sürdüren dolar 28,52'den işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,4946'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,52'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 30,47'den, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 35,00'dan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 105,7 seviyesinde bulunuyor.

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