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Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur 28,52 seviyesinde - Son Dakika

Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur 28,52 seviyesinde

09.11.2023 10:37

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,52 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 30,61'den, sterlin ise 35,10'dan alıcı buluyor.

Dün, düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 28,46'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 primle 28,52'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 30,61'den, sterlin/TL ise 35,10'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,6 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) düzenlediği konferansta yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını söyledi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 puan seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur 28,52 seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolardaki yükseliş devam ediyor! Kur 28,52 seviyesinde - Son Dakika
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