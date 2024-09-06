Dolar/TL 34,0160'da İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 34,0160 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 33,9580'den tamamladı.

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 34,0160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 37,8840'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,8750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 100,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi ve Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.