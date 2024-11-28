Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,6680 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 34,6391'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,6680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 36,6740'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 43,8940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 106,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 107,0 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 106,0 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.