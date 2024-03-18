Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar 32,3020 liradan, euro ise 35,1710 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3020 liradan, euro ise 35,1710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 35,14 liradan satılmıştı.

18.03.2024 09:56
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Dolar 32,3020 liradan, euro ise 35,1710 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,3000 liradan alınan dolar 32,3020 liradan, 35,1690 liradan alınan euro ise 35,1710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,21 liradan, euro ise 35,14 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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