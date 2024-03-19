Dolar 32,3370 liradan, euro ise 35,1300 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,3350 liradan alınan dolar 32,3370 liradan, 35,1280 liradan alınan euro ise 35,1300 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,30 liradan, euro ise 35,17 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşması için oluşturduğu AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, firmaların rekabet şansını artıracak projeler ve iş birliği konuları ele alındı.
İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) ihracatı yılın ilk iki ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 artarak 2 milyar 48 milyon dolara yükseldi. İİB üyesi birliklerin farklı sektörlerdeki ihracatları da artış gösterdi.
Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Saim Gökkaya yeniden seçilerek, 7'inci kez başkanlık görevine getirildi. Gökkaya, beldelerine ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı sarayının şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3'e katlandığını belirtti. Sarayın harcamalarının artmasına rağmen emekliye kaynak ayrılmadığını vurgulayan Bulut, vatandaşın borç yükünün arttığını ifade etti.
Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak.
Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.
Adana'da bu sene kış mevsiminde yağışların azlığı nedeniyle barajlarda sular çekilmeye başladı. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayıp, 'Yaz dönemlerinde barajlarda meydana gelen buharlaşma, tarımsal sulama ve enerji için kullanılan suyla birlikte ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. Şimşek, Denizli'nin büyüme potansiyeline dikkat çekerek, Başkan Osman Zolan'ın hizmetlerini övdü.
Yunusemre Belediyesi tarafından kurulan halk ekmek büfeleri, vatandaşlara ucuz ve sağlıklı ekmek imkanı sunmaya devam ediyor. Laleli Mahallesi'ndeki büfenin de hizmete girmesiyle birlikte toplamda 17 noktada hizmet verilecek.
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