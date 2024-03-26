Dolar 32,1780 liradan, euro ise 34,9440 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,1760 liradan alınan dolar 32,1780 liradan, 34,9420 liradan alınan euro ise 334,9440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,14 liradan, euro ise 34,83 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı canlı yayında emeklilerin sadece devletten beklemek yerine aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını ve uğraşmasını önerdi. Kaşlı, öğretmenlerin geçmişte simit ve su satarak ek gelir elde ettiğini hatırlatarak, vatandaşların da aile ekonomisine katkı sağlayacak işler bulmasını istedi.
Küresel piyasalarda, haftanın ikinci yarısında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1780 liradan, avro 34,9440 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,1760 lira, satış fiyatı ise 32,1780 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı ise 34,9420 lira, satış fiyatı ise 34,9440 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,1490 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8350 lira idi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da tarım şehri olabilecek kapasite bulunduğunu belirterek, "Tarım planlaması yapılabilir. İnşallah birçok ziraat mühendisi, veteriner alacağız. Ankara üretecek, Ankara tüketecek." dedi. Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ile Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğini (AHİD) ziyaret etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı'nın da içerisinde yer aldığı TR82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop) bölgesi, işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu. Bölgede, işsizlik oranı 2022 yılına göre 1,3 puan azalarak yüzde 4,9 seviyesine geriledi. Erkeklerdeki işsizlik oranı %3,5, kadınlarda ise %7,3 olarak kaydedildi.
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