Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

Dolar 32,1780 liradan, euro ise 34,9440 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,1780 liradan, euro ise 34,9440 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,14 liradan, euro ise 34,83 liradan satılmıştı.

26.03.2024 09:56  Güncelleme: 09:59
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Dolar 32,1780 liradan, euro ise 34,9440 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,1760 liradan alınan dolar 32,1780 liradan, 34,9420 liradan alınan euro ise 334,9440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,14 liradan, euro ise 34,83 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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