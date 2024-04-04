Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

2024 Yılında Türkiye'nin Fındık İhracatında Artış Yaşandı

Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 77 bin 309 ton karşılığı 605 milyon 865 bin 60 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracat, miktarda yüzde 9 ve değerde yüzde 34 oranında artış anlamına geliyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Hollanda oldu. Fındık ihracatının artış trendinin devam etmesi bekleniyor ve sektör temsilcileri, üretici ve ihracatçının maliyetlerinin düşürülmesi ve finansmana erişim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.