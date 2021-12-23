Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kurunun çakılması ile gübre fiyatlarında düşüş yaşandı.

FİYATI YÜZDE 22 DÜŞÜRDÜLER

Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFAŞ) A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal yazılı bir açıklama yaparak gübre fiyatlarını yüzde 22 oranında düşürdüklerini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üretim ve satışını yaptığımız kalsiyum amonyum nitrat (CAN) ve amonyum sülfat (AS) gübrelerinin fiyatlarını, dövizdeki aşağı yönlü hareketler nedeni ile BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. olarak, yüzde 22 civarında düşürdük. Kamuoyu ile paylaşırız."