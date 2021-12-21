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Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı - Son Dakika

Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı

21.12.2021 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapılan Kabine toplantısından sonra "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemini duyurmasıyla gün içinde 18,34 lira seviyesine kadar çıkarak rekor yenileyen dolar 12 liranın altına düşerken, altın fiyatları da büyük oranda düşüş yaşadı. Bu sabah itibarıyla 644 liraya kadar düşen gram altın vatandaşların iştahını kabartırken, çok sayıda kişi kuyumculara akın etti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran dolar, TL karşısında dün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemini duyurmasının ardından dolar, 11.60 seviyesine kadar düştü. Dolara paralel olarak altın da 644 lira seviyelerine kadar düştü, bunun üzerine vatandaşlar sabahleyin kuyumculara akın etti.

Dolarla birlikte altın fiyatları da çakıldı, vatandaşlar bu sabah soluğu kuyumcularda aldı

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Piyasalarla ilgili açıklama yapan kuyumcu Mehmet Altıniş dün açıklanan TL mevduatı sonrası fiyatların yüzde 40 gerilediğini belirterek " Dolar şu anda 14.28 seviyesinde sabah iş yerimizi açtığımızda 12 TL seviyelerine kadar gerilemişti, şu anda 14 seviyelerine geri yükseldik ancak bunun sebebi piyasaların istikrara gitmesinden kaynaklı oluyor. Dün Cumhurbaşkanımızın basın açıklamasından sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 40 geriledi. Doların gerilemesiyle birlikte altın da dolardan etkilenerek sabah 700 TL civarına düştü ancak geri 820 TL civarına yükseldi çünkü piyasada daha yerini bulamadı" dedi.

Dolarla birlikte altın fiyatları da çakıldı, vatandaşlar bu sabah soluğu kuyumcularda aldı

PİYASADA OLUMLU HAVA MEVCUT

Dolar ve altında büyük düşüş yaşanmasının sebebini açıklayan Altıniş, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra piyasa rahatladı. Piyasada olumlu hava mevcut bu da dolar ve altını daha da aşağıya çekecek, açıklanan maddeler halk tarafından olumlu bulundu bu yüzden düşüş yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı - Son Dakika Ekonomi


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