Domaniç'in yağlık ayçiçeği üretimini destekle artacak - Son Dakika
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Domaniç'in yağlık ayçiçeği üretimini destekle artacak

11.03.2022 19:18
Domaniç'in yağlık ayçiçeği üretimini destekle artacak

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına alınan bölgeler arasında yer alması sevinçle karşılandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin Tarım ve Orman Bakanlığının yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için destekleme kapsamına alınan bölgeler arasında yer alması sevinçle karşılandı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, destekleme kararının ilçede ayçiçeği üretimine ilgiyi artıracağını söyledi.

Karara mutlu olduklarını belirten Özoğul, "Eskiden ilçemizde çok ayçiçeği ekilirdi. Sonrasında ise tamamen bırakılmıştı. Geçtiğimiz yıl ayçiçeği üretimi tekrar denendi ve iyi verim alınmıştı. Şimdi ilçemiz teşvik kapsamına alındı ve muhtarlarımız talepleri toplamaya başladı. Tüm gücümüzle Domaniç'te ayçiçeği ekimi yapacağız." dedi.

Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk da alınan kararın ayçiçeği üretimini artıracağını dile getirdi.

Üretici Selamettin Yılmaz ise 30 dekar alana ayçiçeği ekmeyi düşündüğünü ifade etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"na göre, yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için Aydın- Efeler, Aydın- Köşk, Aydın- Sultanhisar, Aydın- Yenipazar, Karabük- Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzaları da yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alınmıştı.

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Hisarcık, Domaniç, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Domaniç'in yağlık ayçiçeği üretimini destekle artacak - Son Dakika


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