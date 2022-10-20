Domates üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Domates üreticisinin yüzünü güldürdü

20.10.2022 11:00

Domates üreticisinin yüzünü güldürdüTOKAT Tokat'ta domates sezon sonu tarlada 7 liradan alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürdü.

Domates üreticisinin yüzünü güldürdü

TOKAT Tokat'ta domates sezon sonu tarlada 7 liradan alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat Kazova bölgesinde domates üretimi geçen yıllara oranla azaldı. Çiftçilerin bir çoğu mısır ekmeyi tercih etmesi nedeni ile domates fiyatları artış gösterdi. Kilogramı yaklaşık 4 liradan sezona başlayan domates 7 liradan tamamladı. Küçükbağlar köyünde sonbaharla birlikte sırık domates çeşidinde son hasat yapıldı.

Çiftçi Abdullah Mine, domatesin üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Önceki yıllara göre Kazova bölgesinde domates üretiminin azaldığına dikkat çeken Mine, "Domatesin az olması nedeni ile fiyatlar arttı. Maliyetler yüksek olduğu için birçok çiftçi domates yerine mısır ekti. Biz yaklaşık 10 dönümlük arazimize domates ektik. Sezon bu yıl oldukça iyi geçti. 4 liradan başlayan hasadı 7 liradan bitiriyoruz. Sezonun sonuna geldik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Domates üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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