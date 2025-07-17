Dondurma İhracatı Yüzde 17 Arttı

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, bu yılın ilk 6 ayında dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 37,8 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Dondurma, ülkemiz için önemli bir potansiyel ihracat kalemidir. Ülkemizden 30'dan fazla ülkeye dondurma ihracatı yapılıyor." dedi.

Çallı, her yıl temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan "Dünya Dondurma Günü" nedeniyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çallı, söz konusu günün yalnızca serinleten bir lezzeti değil aynı zamanda sağlıklı beslenmenin, yerli üretimin, ihracatın ve kırsal kalkınmanın sembollerinden birini hatırlamak için önemli fırsat olduğunu söyledi.

"Geleneksel miras" olarak nitelendirilen dondurmanın, sağlıklı atıştırmalık ve besleyici bir süt ürünü olarak öne çıktığını dile getiren Çallı, "Tüm dünyada artan sağlıklı yaşam bilinci, atıştırmalık tercihlerinde de kendini gösteriyor. Küresel dondurma pazarı bu yıl 80 milyar dolara dayandı. ABD ve Avustralya gibi ülkelerde kişi başı tüketim 18-20 litre civarındayken Almanya, İtalya gibi ülkelerde 6-8 litre. Ülkemizde ise kişi başı dondurma tüketiminin 4 litre civarında olduğu görülüyor." diye konuştu.

Sağlıklı yaşam eğilimleri, değişen tüketici lezzet tercihleri ve ambalajlamayla dondurma pazarının küresel ölçekte büyüdüğüne dikkati çeken Çallı, Türkiye'nin ise dondurma pazarında markalaşma, geleneksel Maraş dondurmasının dünyadaki tercih edilirliğinin artması ve ihracat gücüyle öne çıktığını vurguladı.

Çallı, Türkiye'nin, süt ve süt ürünlerinde olduğu gibi dondurma üretiminde de güçlü bir altyapısının bulunduğuna dikkati çekerek, son yıllarda modern üretim tesislerinin artmasıyla, dondurma sektöründe kalitenin, çeşitliliğin ve ihracat olanaklarının hızla geliştiğini ifade etti.

Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat onayına sahip 41 adet süt ürünleri üretim tesisinin 6'sının büyük çaplı dondurma üretim tesisi olduğunu anlatan Çallı, "Ülkemizden özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya ülkelerine yapılan dondurma ihracatı, her yıl artmaktadır. Bu durum sadece sektörümüzün değil, aynı zamanda ülke ekonomimizin de güçlenmesine katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye dünya liginde ihracatta 17'nci sırada"

Çallı, dondurma üretimi yapan firmaların "endüstriyel büyük ölçekli üretim yapan firmalar" ve "geleneksel pastane tarzı üreticiler" olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dondurma, ülkemiz için önemli bir potansiyel ihracat kalemidir. Ülkemizden 30'dan fazla ülkeye dondurma ihracatı yapılıyor. Toplam süt ve süt ürünleri ihracatımızın yüzde 14,5'lik kısmını oluşturuyor. 2024'te 69 milyon 796 bin 970 dolar değerinde ihracat yaptık. 2025 yılının ilk 6 ayında dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler kategorisinde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 37 milyon 826 bin 487 dolara ulaştı. Bu yıl en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ABD gelirken, Irak, KKTC, Fas, BAE, Kazakistan, Kosova bu ülkeyi takip etti. Almanya, Belçika, Fransa dondurma ihracatında lider ülkelerdir. Türkiye dünya liginde ihracatta 17'nci sırada yer alıyor."

Türkiye'nin dondurma kültürünün sadece endüstriyel üretime değil, aynı zamanda geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli ürünlere de dayandığının altını çizen Çallı, coğrafi işaretli ürünlerin, bulunduğu bölgenin sosyoekonomik gelişimine doğrudan katkı sağladığını ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımını güçlendirdiğini söyledi.

"Dört mevsim tüketilebilecek bir ürün"

Çallı, dondurma üretiminin, büyük ölçüde kaliteli süt tedarikine dayandığını dile getirerek, bunun da süt hayvancılığı yapan kırsal aile işletmelerinin sürekliliğini ve gelirini doğrudan etkilediğine işaret etti.

Dondurma tüketiminin yaz aylarında zirveye çıksa da, aslında dört mevsim tüketilebilecek bir ürün olduğunu belirten Çallı, tüketicilere yönelik ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ambalajlı ve denetimli ürünlerin tercih edilmesidir. Tüketicilerimizin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı ve onaylı işletmelerde üretilmiş dondurmaları tercih etmeleri hem kendi sağlıkları hem de ülkemizin yerli sanayisi için son derece önemlidir."