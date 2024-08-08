Ekonomi

Dope edilmiş silisyumun ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu ürünün ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, dope edilmiş silisyum için birim gümrük kıymeti kilogram başına 85 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.