Dorçe Prefabrik, petrol ve gaz endüstri yapıları için avantajlar sağlıyor

Dorçe Prefabrik'in modüler çelik yapıları, petrol ve gaz endüstrisinin ihtiyacı olan binaların mukavemetli ve hızlı yapılmasını sağlıyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, endüstrinin beklentilerini karşılayan bu yapılar, BIM kullanılarak tasarlanırken tamamen özelleştirilebiliyor. İş verenler açısından bu durum, proje planlama, geliştirme ve inşaat aşamalarında zamandan ve maliyetten tasarruf yapmasını sağlıyor.

Suudi Arabistan'ın Jazan bölgesindeki Rafineri ve Terminal projesi kapsamında yer alan, 8 bin 500 kişilik kampın mühendisliği ve üst yapı işleri Dorçe Prefabrik tarafından gerçekleştirildi.

Prefabrik Hafif Çelik Yapı sisteminin kullanıldığı bu proje, 7 ay gibi kısa bir sürede, dünyanın en büyük petrol firmalarından olan Saudi Aramco'nun kapsamlı ve zor standartlarında tamamlandı.

Rusya'nın Amur bölgesinde, Amur Gaz İşleme Tesisi çalışanları için Dorçe Prefabrik'in üstlendiği 18 bin işçi konaklama kampı "Prefabrik Modüler Hafif Çelik Bina" sistemiyle tamamlandı. Projenin tamamlanma aşamalarında, hava sıcaklığı sıfırın altında 50 dereceleri buldu.

Petrol ve gaz endüstrisinde sahaların endüstriyel tesis inşaatı ve tesislerde çalışan işçiler için modüler işçi kampları hafif çelik yapı sistemi kullanılarak yapılıyor. Hafif çelik prefabrik modüler kamplar, yüksek karbon salınımlı petrol ve gaz sahalarında, yapının geri dönüştürülebilir hammadde içeriği ve inşaat sürecinin sahada minimize edilmiş sürelerde tamamlanması gibi özellikleri sayesinde düşük karbon ayak izine sahip olup, bu sahalarda önemli avantaj sağlıyor.