Dosab ve Dosabsiad bu ramazan da ihtiyaç sahiplerini unutmadı - Son Dakika
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Dosab ve Dosabsiad bu ramazan da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

04.04.2022 09:46
Dosab ve Dosabsiad bu ramazan da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklığında hazırlanan erzak kolileri, Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtıma çıktı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklığında hazırlanan erzak kolileri, Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtıma çıktı.

Sadece Ramazan ayında değil yılın tümünde birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ülke ekonomisinin üretimde, istihdamda ve ihracatta lokomotif kenti Bursa'da sosyal yardımlaşma çalışmalarıyla da örnek teşkil etmeye devam ediyoruz. DOSAB ve DOSABSİAD olarak, Ramazan öncesi hazırlıklarımız arasında yardım kolilerimiz her zaman ilk sırada yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da kentimizdeki ihtiyaç sahiplerimize destek amacıyla hazırladığımız erzak kolilerimizin bulunduğu TIR'ı uğurladık. Ramazan ayında bereketin paylaşılarak artırılacağı inancıyla iş insanlarımıza ve kuruluşlarımıza katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Ramazan ayında sanayi bölgesindeki firmaların katkılarıyla birlik ve beraberliğin arttığını belirten DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da "Ramazan ayında dar gelirli ailelere destek olma konusunda duyarlılığı elden bırakmadan paylaşma ve yardımlaşma bilincimizi canlı tutuyoruz. Bölgemizde yer alan firmalarımızın katkılarıyla özenle hazırlanan erzak kolilerinin dağıtımını geleneksel hale getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle milletimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanvekili Levent Eski de "Bölgemiz açısından büyük anlam taşıyan bu çalışma ile yüreklere dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk konusunda bölgemiz örnek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dosab ve Dosabsiad bu ramazan da ihtiyaç sahiplerini unutmadı - Son Dakika


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