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DOTED 1. Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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DOTED 1. Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği (DOTED) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, kentte bulunan tüm otel işletmeleri ve turizmcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. DOTED üyelerinin ve turizmcilerin yoğun katılım gösterdiği Olağanüstü Genel Kurul'da dernek organlarının seçimi yapıldı. Yeni başkan Deniz Güler, kentteki otel ve turizm sektörünün gelişimi için çalışacaklarını belirtti.

DOTED 1. Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi
27.01.2024 - 18:51,
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Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği (DOTED) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, kentte bulunan tüm otel işletmeleri ve turizmcilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

DOTED üyelerinin ve turizmcilerin yoğun katılım gösterdiği Olağanüstü Genel Kurul yoklama, açılış, divan heyeti seçimi, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanmasının ardından dernek organlarının seçimi gerçekleştirildi. Başkanlığını iş insanı Deniz Güler'in yaptığı tek liste ile gidilen DOTED seçiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Deniz Güler, Başkan Yardımcılığına Ömer Yüksel, Sayman Üye Ruhi Özer, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet Sakin Malkoç ve İhsan Akkaya getirildi.

Yapılan seçimin ardından konuşma yapan DOTED'in yeni başkanı Güler, "5 bin 276 oda ve 10 bin 473 yatak kapasiteli Diyarbakır ilimizde kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz ilimize gelip konakladığında onları en iyi şekilde ağırlamanın çabası içerisinde olacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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