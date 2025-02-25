Döviz Kurları Güne Böyle Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4620 liradan, avro 38,2380 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,4600 liradan alınan dolar, 36,4620 liradan satılıyor. 38,2360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 38,2380 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4360 lira, avronun satış fiyatı ise 38,1420 lira olmuştu.
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