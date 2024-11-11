İstanbul serbest piyasada dolar 34,3850 liradan, avro 36,8860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,3830 liradan alınan dolar, 34,3850 liradan satılıyor. 36,8840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8860 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,3690 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9560 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları Yeni Haftaya Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?