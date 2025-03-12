Döviz Kurlarında Güne Başlangıç

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5980 liradan, avro 39,9390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,5960 liradan alınan dolar, 36,5980 liradan satılıyor. 39,9370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 39,9390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 39,9510 lira olmuştu.
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