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DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri - Son Dakika

DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri

24.01.2022 12:44
DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM), Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında ilde çeşitli alanlarda üretim yapan sanayi kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM), Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında ilde çeşitli alanlarda üretim yapan sanayi kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Müdür Yardımcısı Hediye Aydın, akademisyenler ve merkez personellerinden oluşan heyet, Kütahya'da bulunan Ant Porselen, İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi (İGSAŞ), GCA Cam Ambalaj, Güral Porselen, Keramika, NG Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik, NG Makine ve Nursan Kablo Donanımları firmalarını ziyaret etti.

Sanayi-Üniversite iş birliğinin günümüzdeki gerekliliğinin ön plana çıktığı ziyaretlerde DPÜ İLTEM'de bulunan altyapı ile yapılan testler ve analizler hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak, potansiyel iş birliktelikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Tuncer, ziyaretlerin temel amacının öncelikle bölgesel seviyede Ar-Ge temelinde üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, var olan cihaz altyapısı ve bilgi birikimi ile firmaların araştırma geliştirme faaliyetlerine destek olarak katma değeri yüksek, teknolojik ve kaliteli ürün ve hizmetler sunulmasına destek vermek olduğunu belirtti.

Tuncer, merkezlerinin sahip olduğu cihaz altyapısı ve bilgi birikimi ile firmalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek, ziyaretlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri
DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri
DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri
DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri

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Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Üniversite, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DPÜ İLTEM'den Üniversite-Sanayi iş birliği ziyaretleri - Son Dakika Ekonomi


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