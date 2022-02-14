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DTO Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtım yaptı - Son Dakika

DTO Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtım yaptı

14.02.2022 10:39
DTO Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtım yaptı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, geçen hafta turizm sektörünü buluşturan ve bu yıl 25. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yerini aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, geçen hafta turizm sektörünü buluşturan ve bu yıl 25. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yerini aldı.

Antalya'nın deniz turizminin gelen konuklara tanıtıldığı fuarda yerini alan DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, gelen konuklar ile birebir ilgilenirken, bölge hakkında bilgi verdi.

"Bu yıl çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz"

Başkan Ahmet Çetin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Merkezimiz ile birlikte çok güzel bir stant içinde, Deniz turizmi ile ilgilenen şubelerimiz ile birlikte tanıtım yaptık. Oldukça ilgi gördük ve yoğun bir fuar dönemi geçirdik. İki yıldan bu yana iyi gitmeyen deniz turizmimizin, 2022 yılı itibarı ile iyi geçeceğini umuyorum. Bu konuda da çalışmalarımız var. Antalyamız turizmin başkenti. Bunu da gururla söylüyoruz. Deniz turizmi olarak bu yıl çok güzel bir sezon geçeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak" dedi.

Fuarda, İMEAK DTO Antalya Şubesinin yanında Marmaris, İskenderun, İstanbul, Bodrum ve Fethiye şubeleri de aynı stant içinde yer alırken, Antalya'nın deniz turizmini anlatan çok sayıda tanıtım materyali ile görselleri gelen konuklara dağıtıldı. - ANTALYA

DTO Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtım yaptı
DTO Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtım yaptı

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Doğu Akdeniz, Antalya, Ticaret, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Antalya, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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