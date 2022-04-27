DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; "Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim" - Son Dakika
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DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; "Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim"

27.04.2022 15:02
DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; "Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim"

Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan, vatandaşa önemli bir çağrıda bulundu.

Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan, vatandaşa önemli bir çağrıda bulundu. Bayram alışverişlerini esnaftan yapmalarını isteyen Erdoğan, "Bayram alışverişimizi, esnafımızdan yapalım, destek olalım. Desteğinizle bu bayram, onlar için de bayram tadında bir bayram olsun. Biz, birlikte güçlüyüz, birlikte varız. Gelin Denizli'mize kazandıralım" dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi örnek bir açıklama yaptı. Halktan bayram alışverişini şehir esnafından yapmasını istedi. Üreticiden satıcıya ve tüketiciye kadar tüm unsurların ticarette aynı zincirin halkaları olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, pandemiden dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları ile, esnafın zor günler yaşadığını hatırlattı. Erdoğan, "Bizler oda olarak, valiliğimizle koordinasyon halinde elimizden geldiğince üyelerimizin yanında olmaya ve işletmelerini açık tutmaya çalıştık. O günler inşallah artık geride kaldı. Mecburiyetten birbirimizden uzaklaşmış hatta kopmuştuk. Ancak, şimdi yeniden yan yana gelebildiğimiz günlere döndük. Sevgili hemşehrilerim, biz oda olarak, pandemi sürecinde elimizden geldiğince esnafımızın yanındaydık. Şimdi sıra sizde Gelin desteğinizle bu bayram, onlar için de bayram tadında bir bayram olsun. Ramazan ayı içinde esnafımızı yalnız bırakmadınız. Ramazan Bayramı alışverişimizi de esnafımızdan yapalım. Onlara destek olalım, Denizli'mize kazandıralım. Böylelikle birlik ve beraberliğimizi de koruyalım. Unutmayalım biz, birlikte güçlüyüz, birlikte varız" dedi. - DENİZLİ

DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim
DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim
DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim
DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim
DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim

YORUMLAR
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Ramazan, Ticaret, Denizli, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Erdoğan'dan çağrı; 'Bayram alışverişinde esnafımızı tercih edelim' - Son Dakika


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