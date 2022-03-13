DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı - Son Dakika
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DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı

13.03.2022 14:10
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ile üyelerinin görüş ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ile üyelerinin görüş ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Denizli söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara bırakıp var güçleriyle hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarımızın fikirlerine değer veriyoruz. Ziyaretimize gelenlerle ortak paydamız Denizli'mizi ve sektörlerimizi ele alıyoruz. Üyelerimizin de görüş, öneri ve taleplerini dinliyoruz" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Muhasebe Haftası nedeniyle ziyaretine gelen Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) Başkanı Adnan Selçuk ile yönetimine teşekkür eden Başkan Erdoğan, "İşverenlerimizin sağ kolu niteliğinde, devletimiz ile işletmelerimiz arasında çok önemli bir görev yapan muhasebeciler ile mali müşavirlerimizin emekleri çok büyüktür; insanımıza verdikleri hizmet ise çok değerlidir. Bundan dolayı, üyelerimiz ve sektörlerimiz adına şükranlarımı sunuyor, haftanızı kutluyorum" dedi.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin yeni yönetimini kabul etti

Başkan Erdoğan, ocak ayında gerçekleştirilen olağan genel kuruldaki seçimle göreve gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin yeni Başkanı Mimar Özlem Durdu Kabel ile yönetim kurulu üyelerini de misafir etti. Erdoğan, ziyarette "Mimarlarımız, şehrimizdeki en yoğun iş kollarından biri olan yapı sektörünün temel taşlarıdırlar. Sizleri kutluyor, başarılar diliyorum. Yeni döneminizin öncekilerden daha da aktif ve verimli geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, uyuşturucu ile mücadele ediyor

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Denizli Şubesi Başkanı Cennet Kasapoğlu ile üyelerini de ağırlayan Başkan Erdoğan, derneklerinin başlattığı Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi ile ilgili bilgiler aldı. Uyuşturucu ile mücadelede özellikle ailelere büyük bir görev düştüğünü belirten Şube Başkanı Kasapoğlu, "Uyuşturucu bağımlılığı, maalesef giderek artıyor. Bizler Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi başlattık. Uyuşturucunun kötülüklerini anlatmaya çalışıyoruz ve ebeveynleri olarak çocuklarımıza daha fazla sahip çıkmamız gerektiğine dikkat çekiyoruz. Sizi de çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek istedik" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir sosyal sorumluluğu üstlenmişsiniz"

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bu örnek faaliyetinin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan ise "Şehrimiz ve ülkemiz için yapılan her şeyi her emeği takdirle karşılıyorum. Kapımız herkese açık; sivil toplum kuruluşlarımızın fikirlerine ve faaliyetlerine değer veriyoruz. Ziyaretimize gelen konuklarımızla, farklı alanlarda olmalarına rağmen ortak paydamız Denizli'mizi konuşuyoruz. Sizler de evlatlarımız için uyuşturucu ile mücadele edip, emek harcıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum; başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı

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Uyuşturucu, Cumhuriyet, Ticaret, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Uğur Erdoğan, STK'ların temsilcilerini ağırladı - Son Dakika


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