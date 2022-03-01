DTSO stratejik planı dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 2022-2026 yılı stratejik plan dış paydaş toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen, İbrahim Canpolat, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, komite üyeleri, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, DTSO'nun dış paydaşlarının oda vizyonu kapsamında görüş ve önerileri alındı. Devamında ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler üzerinde istişareler yapılırken, Düzce'nin ekonomik ve sosyal gelişimi için gerekli stratejilerin de ana başlıkları tartışıldı. Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE