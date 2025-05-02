Dudaklı Çiftçileri Süre İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dudaklı Çiftçileri Süre İstiyor

Dudaklı Çiftçileri Süre İstiyor

Bursa'nın Dudaklı Mahallesi çiftçileri, DSİ'den 45 gün ekim süresi talep etti.

02.05.2025 09:27
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Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı Mahallesi sakinleri, Gölbaşı Baraj Gölü havzasındaki sebze üretimi için DSİ'den 45 gün süre istedi. DSİ'nin alanlar ekili olmasına rağmen çiftçinin hemen bölgeyi terk etmesini istemesi çiftçileri mağdur etti.

Gölbaşı Gölü'ndeki su miktarı, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisiyle düşerken, çekilme nedeniyle suyun kapladığı alan da azaldı.

Suyun uzun yıllardır ulaşmadığı kısımda yer alan çalılıkla kaplı bölgeyi temizleyen Dudaklı çiftçileri, burada tarımsal üretime başladı.

Suyu bağlı bulundukları kooperatiften sağlayan çiftçiler, yaklaşık 10 yıldır göl havzasında DSİ'den aldıkları izinle sebze üretiyor.

Bu konuda haklarında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan çiftçiler, açılan davada mahkemece suçsuz bulundular.

Havzada üretim yapan çiftçiler adına konuşan Dudaklı sakinlerinden İsmail Esen, şu anda yaklaşık 100 dönümde marul, fasulye, maydonoz, dere otu gibi sebzelerin ekili olduğunu söyledi.

DSİ'nin kendilerine geriye dönük kira bedeli çıkardığını ve ödeyeceklerini dile getiren Esen, şöyle konuştu: "Buralar çalılıktı ve uygunsuz insanlar geliyordu. Araçlarıyla gelenler oluyordu ve anlatamayacağımız kötü görüntüler. Biz çalılıkları temizledik. Bölgeyi daha sakin hale getirdik ve tarım yaptık. DSİ, 5 Mayıs'a kadar süre verdi. Ürünleri kaldırmazsak 5 Mayıs'ta makinelerle gelip ürünleri kaldıracaklar. Çok maliyet yaptık. Zirai dondan zaten meyve zararımız çok. Bir de bundan olursak çok zor durumda kalırız. Mesela marul 15 gün sonra kesime gelecek. Hasatı falan derken bir al. Fasulye için 45-50 gün gerekiyor."

Ne devlete ne de DSİ'ye karşı olduklarını vurgulayan Esen, "Sadece zaman istiyoruz. Zaten buralara su gelmesi imkansız. 45-50 gün daha süre versinler. Ondan sonra bir daha buralara ekmeyiz. Yetişmiş ürün yazık olacak. 25 bin adet marul var. Şu anda kesilmez, yenmez. DSİ, 5 Mayıs'a buradaki tüm ürünü toprağa karıştıracak." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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