Düğün hazırlığında olan çiftlere sahte altına karşı uyarı - Son Dakika
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Düğün hazırlığında olan çiftlere sahte altına karşı uyarı

13.04.2022 00:58
Düğün hazırlığında olan çiftlere sahte altına karşı uyarı

BATMAN (İHA) –Batman'da kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlığında olan çiftleri sahte altın karşı uyardı.

BATMAN (İHA) – Batman'da kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlığında olan çiftleri sahte altın karşı uyardı.

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu öncesi vatandaşların mağdur olmaması konusunda uyarılarda bulunan kuyumcu İslam Ekinci, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına rağbet arttığını ve yeni evlenen çiftler için de altınlarını güvenilir kuyumculardan alması tavsiye edildi. Son zamanlarda piyasaya demo altın çok sürülmekte olduğunu öne süren Ekinci, bu yüzden hem halk hem de kuyumcuların mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Gelen demo altınları çoğu zaman kendilerinin de edemediklerini belirten Ekinci, "Daha önce birçok kez karşılaştığımız durumlar oldu. Müşterilerden gelen altınlar çoğu zaman sahte çıkıyor. Onlar da bir başka kuyumculardan aldığını iddia ediyorlar. Aldığımız altının ya ayarı düşük, ya da gramajı farklı ya da sahte çıkıyor" dedi. - BATMAN

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Kuyumcu, Ekinci, Batman, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düğün hazırlığında olan çiftlere sahte altına karşı uyarı - Son Dakika


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