Dünya Bankası bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika
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Dünya Bankası bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

18.04.2022 17:37
Dünya Bankası bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürdüklerini bildirdi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürdüklerini bildirdi.

Malpass, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırı nedeniyle bu yıl küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüklerini ve ortaya çıkan çeşitli krizlere yönelik büyük bir finansman paketini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

Bankanın büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Malpass, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminin yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye indirildiğini ifade etti.

Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomi için de tahminlerin düşürüldüğünü aktardı.

Dünya Bankası'nın savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceğini de belirten Malpass, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Malpass, düşük ve orta gelirli ülkeler için borç krizinin ise bu yıl daha da kötüleşmesinin beklediğini belirtti.

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Dünya Bankası, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika


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