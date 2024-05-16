Dünya Bankası ve Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak İçin 1 Milyar Dolarlık Program İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası ve Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak İçin 1 Milyar Dolarlık Program İmzaladı

Dünya Bankası ve Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak İçin 1 Milyar Dolarlık Program İmzaladı

Dünya Bankası ve Türkiye, Ulusal Enerji Planını desteklemek amacıyla dağıtık güneş enerjisi piyasasının genişletilmesi ve batarya depolama programının pilot uygulamasının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak 1 milyar dolarlık bir program için anlaşma imzaladı. Program, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünü artırma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından uygulanacak.

16.05.2024 15:59
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Dünya Bankası ve Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımını artırma çabalarını destekleyecek 1 milyar dolarlık program için anlaşma imzaladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu programın, Ulusal Enerji Planını destekleme hedefi doğrultusunda Türkiye'nin dağıtık güneş enerjisi piyasasının kurularak genişletilmesine ve bir batarya depolama programının pilot uygulamasının gerçekleştirilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Açıklamada, hükümetin 2022 itibarıyla 9,5 gigavat olan güneş enerjisi kurulu gücünü 2035'e kadar 52,9 gigavata çıkarmayı hedeflediği belirtilerek, batarya depolama kapasitesi için hedefin 7,5 gigavat olduğu anımsatıldı.

Yenilenebilir enerji kullanımını artırma çabaları doğrultusunda desteklenecek 1 milyar dolarlık program Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör kalkınma bankaları tarafından uygulanacak.

Buna göre, kamuya ait Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve özel sektöre ait Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) paralel şekilde çalışarak Türkiye'nin dağıtık enerji piyasasını iki aşama halinde geliştirecek.

Açıklamaya göre, ilk olarak, ticari ve sınai müşteriler için çatı üzeri ve zemine monte edilen güneş enerjisi sistemlerini geliştiren özel sektör yatırımcılarına doğrudan finansman sağlanacak. İkinci olarak, güneş enerjisi yatırımcılarına benzer krediler sağlamaları için yerel ticari bankaları veya kiralama şirketlerini desteklenecek. Program böylece dağıtık güneş enerjisinin kullanımının arttırılması için giderek daha fazla çeşitlenen finansman kaynakları piyasası geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Türkiye son zamanlarda enerji dönüşümü ile ilgili olarak gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında görülen en iddialı programlardan birine imza attı. Dünya Bankası, 2035'e kadar yenilenebilir enerjiyi iki katına çıkarma yönündeki bu kararlılığı olumlu karşılamakta ve bugün imzaladığımız gibi projelerle enerji güvenliğini sağlama, tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürme ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında ülkeye eşlik etmekten mutluluk duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankasının programdan sorumlu Baş Enerji Uzmanı Manuel Berlengiero da, "Proje artan elektrik talebini karşılamanın yanında, dağıtık güneş enerjisi ve depolama çözümleri için özel yatırımları çekebilecek ve sonuçta daha az kamu desteği veya imtiyazlı destek ile işleyebilecek olgunlaşmış bir piyasaya geçiş için gerekli temelleri oluşturarak piyasa gelişiminin bir sonraki aşamasını hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası finansmanı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) sağlanacak 600 milyon avroluk (yaklaşık 657 milyon dolar) kredi ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) sağlanacak 30 milyon dolarlık kredinin yanında, Dünya Bankası'nın Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programından (ESMAP) sağlanacak 3 milyon dolar tutarında hibe finansmanından oluşacak. Programın ayrıca 259 milyon dolar tutarında özel sermayeyi de harekete geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası ve Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kullanımını Artırmak İçin 1 Milyar Dolarlık Program İmzaladı - Son Dakika

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