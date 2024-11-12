Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Başlıyor

Dünya Helal Zirvesi, 27-30 Kasım'da İstanbul'da; özel markalı ürünler sektörü tanıtılacak.

12.11.2024 14:17
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 27-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu zirvenin içerisinde oluşturulan "Private Label Ürünler (özel markalı ürünler) Özel Alanı", yiyecek-içecek-ambalaj, sağlık, güzellik, ev-mutfak, evcil hayvan ürünleri, hizmet-tedarik zinciri sektörlerini bir araya getirecek.

Private Label Ürünler Özel Alanı, Uluslararası Helal Ürünler ve Hizmet Fuarı, Doğal, Organik ve Vegan Ürünler Özel Alanı ve ETHEXPO Turizm ve Sağlık Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılacak firmalar açısından potansiyel barındıran Private Label Ürünler Özel Alanı'nda, 110'u aşkın ülkeden 9 binden fazla uluslararası ziyaretçi, 45 ülkeden 500'ün üzerinde katılımcı olmak üzere 30 binden fazla kişinin yer alacağı öngörülüyor.

Özel alanın, katılımcıları bir araya getirerek, ticarette yeni anlaşmalar için fırsatlar sunması bekleniyor.

Organizasyon, şirketlerin cirosunda payını yüzde 30'lara, adetsel satış bazında ise yüzde 50'lere çıkaran özel markalı ürünleri tek çatı altında buluşturacak.

"Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla gerçekleştirilecek ve dünya helal pazarının önemli buluşmaları arasında yer alan zirvenin gücüyle Private Label Ürünler Özel Alanı'nda global ticaretin yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, istanbul, Güzellik, Ekonomi, Turizm, Dünya, Son Dakika

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