Dünya meditasyon uygulamalarına yarım milyar dolar harcayacak - Son Dakika

Deloitte'un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri raporuna göre meditasyon ve farkındalık uygulamaları, 2022'de 500 milyon dolarlık bir pazara dönüşecek.

Deloitte yaptığı açıklamayla, TMT sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı "TMT Öngörüleri 2022" raporu çıktılarını paylaştı.

Araştırmaya göre dünya genelinde halen 20 bini aşkın meditasyon ve farkındalık uygulaması kullanılıyor. Bu uygulamalar aralarında Snapchat ve Bumble'ın da olduğu birçok online servis ve uygulama ile iş birliğine giderek daha fazla kullanıcıya ulaşmaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, meditasyon ve farkındalık uygulamalarının kullanımında görülen bu artışta, Kovid-19 salgınının da büyük etkisi olduğunu aktardı.

Aslantaş, "Bu tür uygulamalar kaygı ve depresyon gibi yaygın ruh sağlığı sorunlarıyla baş etmede kullanılıyor. Son iki yıldır hayatımızın her alanını etkileyen salgının da etkisiyle, bugün dünya genelinde 800 milyona yakın insan ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya. Bu durum pek çok insanın, meditasyon ve farkındalık uygulamalarına olan bakış açısını da değiştirdi." ifadelerini kullandı.

???????Meditasyon ve farkındalık uygulamaları, 2022'de de hızlı büyümelerini sürdürecek

Araştırmaya göre dünya genelinde salgınla birlikte artan ruh sağlığı sorunlarına çözüm getirebilecek profesyonel personel sayısı da vakalara müdahale de sayıca yetersiz kalıyor.

Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde personel yetersizliği daha da fazla göze çarparken, uzmanlar, pek çok vakada, meditasyon ve farkındalık uygulamalarının semptomların azalmasında etkili rol oynayabildiğini vurguluyor.

Araştırmaya göre salgın öncesinde ruh sağlığı sorunlarının, dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 2,5 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyordu.

Salgının etkileri dahil edilmeden bu maliyetin, 2030 yılına kadar 6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Sadece 2021'de kaygı ve depresyon nedeniyle yaşanılan verim kaybının maliyetinin 1 trilyon dolar olduğu öngörülüyor.

???????Rapora göre meditasyon ve farkındalık (mental health) uygulamaları, 2022'de de hızlı büyümelerini sürdürecek, meditasyon ve farkındalık uygulamaları, 2022'de 500 milyon dolarlık bir pazara dönüşecek.