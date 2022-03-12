Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak - Son Dakika
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Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak

12.03.2022 18:10
Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle enflasyon ve tedarik zinciri sorunlarının yaşandığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve yaptırımlar nedeniyle küresel piyasalar zor günler geçiriyor. Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batı'nın yaptırımları ile dünya çapında yeni ekonomik ve finansal riskler oluştuğunu aktardı.

Bu gelişmelerin mevcut enflasyonist baskıları ve tedarik zinciri aksamalarını şiddetlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Moody's'in temel makroekonomik varsayımlarını yeniden değerlendirdiği ve gelecek günlerde yeni tahminlerin sunulmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, askeri çatışmanın ve uluslararası yaptırımların küresel kredi koşullarına etkisinin boyutunun bunların süresine ve ağırlığına bağlı olacağı ifade edildi. Krizin uzunluğu hala belirsiz olsa da şiddetinin halihazırda yüksek olduğu belirtilen açıklamada, emtia fiyat şoklarının enflasyonist baskıları kötüleştireceği ve Tüketici Güvenini azaltacağı aktarıldı. Açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların, işlerin askıya alınmasının ve finansal piyasa oynaklığının finansal yansımaları olacağı kaydedildi.

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Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü kredi kuruluşu Moody's açıkladı: Savaş gıda fiyatlarını vuracak - Son Dakika


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