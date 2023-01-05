ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi. The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, 17 bini aşkın kişinin işine son verecek.
İşten çıkarmaların şirketin kurumsal kademelerinde yoğunlaşacağı iddia edildi. Seattle merkezli şirket, Kasım 2022'de işten çıkarmalara başladığını duyurmuştu.
Journal'a göre Amazon, Eylül 2022 itibarıyla büyük çoğunluğu depolarında çalışan 1,5 milyon kişiyi istihdam ediyordu.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'li e-ticaret devi Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika