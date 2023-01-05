ABD'li e-ticaret devi Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD'li e-ticaret devi Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

05.01.2023 08:27

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 17 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. 1,5 milyon kişiyi istihdam eden dev şirketin işten çıkarmalarının şirketin kurumsal kademelerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi. The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, 17 bini aşkın kişinin işine son verecek.

KASIM 2022'DE İŞTEN ÇIKARMALARA BAŞLANDI

İşten çıkarmaların şirketin kurumsal kademelerinde yoğunlaşacağı iddia edildi. Seattle merkezli şirket, Kasım 2022'de işten çıkarmalara başladığını duyurmuştu.

1,5 MİLYON KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Journal'a göre Amazon, Eylül 2022 itibarıyla büyük çoğunluğu depolarında çalışan 1,5 milyon kişiyi istihdam ediyordu.

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Amazon, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li e-ticaret devi Amazon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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