Üye Girişi
Dursunbey Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu - Son Dakika

Dursunbey Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

26.01.2022 12:33
Dursunbey Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

Dursunbey Belediyesi Personel A.Ş. ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı.

Dursunbey Belediyesi Personel A.Ş. ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. Buna göre Dursunbey Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 TL olacak.

Dursunbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. Dursunbey Belediyesi çatısı altında Personel A.Ş.'ye bağlı olarak görev yapan 135 işçiyi kapsayan 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi protokolünde en düşük maaş 5 bin 6 lira olarak belirlendi.

Dursunbey Belediyesinde düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Sarıoğlu, Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, Dursunbey Belediyesi İşyeri Temsilcileri ve personeli katıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Hizmet-İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde güncel durumları da değerlendirip, ilgili müdürlüklerimizle görüşerek olumlu ve güzel bir sonuca vardık. Her zaman dediğimiz gibi hak eden hak ettiğini alması gerekiyor. Ben öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan, işinize vermiş olduğunuz önemden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere bizim işimiz de gücümüz de Dursunbey. Hemşehrilerimize en iyi hizmetleri ulaştırabilmek için hepimiz var gücümüz ile çalışacağız. Bizler sahada veya hizmet binalarımızda olsun yaptığımız her işi hakkını vererek güzel bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu duyarlılığı hepinizden bekliyoruz. İmzaladığımız bu sözleşme ile de sizin gayretlerinizin artacağına inancım tamdır" dedi.

Yeni zam oranını açıklayan Başkan Bahçavan, "Dursunbey Belediyesi'nde en düşük personel maaşı 5 bin 6 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Ben sizlere kazasız belasız olarak çalışmalarınızda kolaylıklar dileyip, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizlere sizlerin de vesilesi ile en güzelini yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak sözleşmenin hayırlı olması temennileri işçiler işverenler arasında ifade edildi. - BALIKESİR

Dursunbey Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu
Dursunbey Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

YORUMLAR
500

Dursunbey Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Enflasyon, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dursunbey Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı         
12:37
Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu         
12:32
Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı Kazdıkça daha fazlası çıkıyor! Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 93 mezar daha ortaya çıktı         
12:27
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13

Son Dakika Haberleri
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:40 Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Maaş farkı ne zaman hesapta olacak?
11:33 Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti
11:33 İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...
11:15 Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu: Deha benim arkadaşım!
11:07 Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar
11:01 İstanbullulara soruldu! Kar yağışı algı operasyonuna mı dönüştü: Evet diyenler %42,9
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 12:42:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dursunbey Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement