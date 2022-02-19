Üye Girişi
Düşünce kuruluşlarından "iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı" çağrısı - Son Dakika

Düşünce kuruluşlarından "iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı" çağrısı

19.02.2022 14:29
Düşünce kuruluşlarından "iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı" çağrısı

Türkiye'nin önde gelen bazı düşünce kuruluşları, yayımladıkları ortak açıklamayla, 2053 net sıfır karbon emisyonu ulusal hedefi doğrultusunda, en geç 2035 yılına kadar elektrik üretiminde kömürün payının sıfıra indirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen bazı düşünce kuruluşları, yayımladıkları ortak açıklamayla, 2053 net sıfır karbon emisyonu ulusal hedefi doğrultusunda, en geç 2035 yılına kadar elektrik üretiminde kömürün payının sıfıra indirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, İktisadi Kalkınma Vakfı ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin ortak çağrı metnine göre, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine erişebilmesi için acilen somut adımlar atması gerekiyor.

Net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için Türkiye'nin, 2035 yılına kadar elektrik üretiminde kömür kullanmayacağına dair resmi niyetini ve buna uygun eylem planını en kısa zamanda ilan etmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Hükümet ve ilgili düzenleyici kurumlar, yeni kömürlü termik santral yapılmayacağına ilişkin resmi bir karar açıklamalı, yeni kömürlü termik santral lisans ve planlarını iptal etmeli, yeni kömür madeni ve maden genişletme yatırımlarını durdurmalıdır. Mevcut kömürlü termik santraller, hazırlanacak bir takvim doğrultusunda, en yaşlı ve görece daha yüksek oranda kirliliğe neden olan santrallerden başlamak üzere, en geç 2035'e kadar kapatılmalıdır," ifadelerine yer verildi.

21-25 Şubat 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan İklim Şurası'ndan hemen önce yapılan açıklamaya göre, kömürlü termik santrallerin kapatılmasıyla birlikte ortaya çıkacak enerji arz açığının nasıl kapatılacağını ve arz güvenliğinin nasıl sağlanacağını da öngören kademeli bir geçiş planı hazırlanması gerekiyor.

Kömürden çıkış sürecinin ve sürdürülebilir enerji dönüşümünün katılımcı bir biçimde planlanması gerektiği belirtilen açıklamada, hazırlanacak eylem planının, dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel toplumsal kesimleri desteklemenin yanı sıra, mevcut sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri de giderecek adil bir geçiş süreci olarak tasarlanması gerektiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Düşünce kuruluşlarından 'iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı' çağrısı Düşünce kuruluşlarından "iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı" çağrısı Enerji kaynakları çeşitlendi Enerji kaynakları çeşitlendi İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak

Türkiye, Hükümet, Karbon, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düşünce kuruluşlarından 'iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:37:57. #1.11#
SON DAKİKA: Düşünce kuruluşlarından "iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement