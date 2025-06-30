Düzce\'de 42 Milyon Dolar İhracat

DÜZCE(İHA) – Düzce'den 42 Milyon 435 bin dolar ihracat, 19 milyon 590 bin dolar ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistiklerini göre, ülkemizde mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 2,7 arttı. Düzce'de ise mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 42 milyon 435 bin dolar, ithalat 19 milyon 590 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE